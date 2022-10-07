В Польше работают над изменениями в специальный закон, который касается украинских беженцев. Цель - обязать их оплачивать предоставленное государством жилье. Над поправкой работают два месяца, проект могут утвердить Советом министров в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Речь идет о местах постоянного проживания, где длительное время могут находиться украинцы, в частности, об общежитиях или отелях. В таком жилье проживают 80 тысяч беженцев, а с начала войны там было около 400 тысяч украинцев.

"Не должно быть, чтобы украинцы оставались в таких местах несколько месяцев, не говоря о годе. Мы должны создать условия, чтобы они нормально функционировали в Польше", - заявила Каролина Лукасевич из Центра миграционных исследований Варшавского университета.

Вместе с тем, власти рассматривают вариант частичной оплаты жилья для беженцев из Украины. Например, от обязательной оплаты хотят освободить пожилых людей, инвалидов, многодетных матерей-одиночек.

"С одной стороны, положение поляков должно быть выровнено с украинцами, а с другой – последние не должны стать зависимыми от государственной помощи. Если мы этого не сделаем, мы получим беспомощность среди беженцев и политическую эксплуатацию этой темы правыми группами, которые скажут, что поляки не имеют электричества, а украинцы живут бесплатно в трехзвездочном отеле", - считает профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета.

По данным издания, в Польше в конце августа находилось около 2,2 млн украинцев. Из них 900 тысяч -1 миллион – это беженцы, еще до 1,2 млн человек - те, кто жил и работал в стране до начала полномасштабной войны.

Ранее мы писали, что Польша не будет взимать налоги с украинских беженцев, дистанционно работающих на отечественных работодателей.

Также сообщали, из-за наплыва украинцев 12 из 16 земель Германии прекратили прием беженцев.