В Сети появилось видео ДТП в Одессе в четверг, 5 января, где автомобиль сбил женщину и ребенка, переходивших дорогу.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Местные паблики сообщают, что пострадавшие – в больнице.

Ранее мы писали, что в Одессе кран въехал в маршрутку с пассажирами.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.