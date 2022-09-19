В понедельник, 19 сентября, в Одессе произошла авария, на проспекте Добровольского столкнулись кран и маршрутка. В результате, пострадали шесть человек.

Об этом пишет местные паблики. Также там публикуются фото и видео происшествия.

Сообщается, что кран въехал в маршрутку с пассажирами.



На месте дорожно-транспортного происшествия уже работают все профильные службы.

Ранее мы писали, что во Львовской области произошло ДТП с военным авто. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным правоохранителей, авария произошла на автодороге "Киев - Чоп" в городе Броды.

Также сообщалось, как на трассе Киев-Одесса столкнулись три легковых авто и фура.

Кроме того, мы писали о ДТП, которое произошло на киевских Позняках. Судя по выложенным в сеть снимкам, перед одного из авто смяло буквально "всмятку".

Вместе с тем, сообщалось, что ранее нардеп из "Слуга народа" Алексей Красов в августе попал в ДТП под Житомиром. Он сломал себе нос и руку, но от госпитализации отказался. При этом СМИ тогда сообщали, что Красов ехал на скорости около 200 км/час.