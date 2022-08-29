В воскресенье, 28 августа, в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.

Об этом сообщает ГосЧС Украины.

Авария произошла в с. Назавизов Надворнянского района. Спасатели получили уведомление о ЧП в 19:19.

"Произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. В легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, еще 16 человек из автобуса получили ранения.

"Они были доставлены в лечебное учреждение, из них шестеро - дети. Всего в автобусе находились 22 человека", - добавили в ГосЧС.

Ранее мы писали о том, как в Румынии перевернулся автобус с украинцами, ехавшими из Турции, в ДТП пострадали дети.

Также "Страна" писала о ДТП на трассе Киев-Одесса, где столкнулись три легковых авто и фура.

Напомним также, что в МИД подтвердили участие украинских дипломатов в пьяном ДТП в центре Вены.

Кроме того, ранее польский автобус с паломниками попал в смертельное ДТП в Хорватии.