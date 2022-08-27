В Румынии в ночь на 27 августа перевернулся автобус с украинскими туристами, которые ехали из Турции.

Об этом пишут украинские Телеграм-каналы со ссылкой на пассажиров.

Очевидцы сообщают, что водитель автобуса "Гюнсел" в дороге почувствовал себя плохо и доставал аптечку, но не останавливался, хотя пассажиры его об этом просили. В итоге машину занесло на встречную полосу и она перевернулась.

В настоящее время известно, что 23 пострадавших в ДТП человека госпитализированы, в том числе четверо детей от 5 до 16 лет. Всего в салоне автобуса находились 43 человека.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Польше вблизи населенного пункта Жгув, что в Лодзинском воеводстве, произошло смертельное ДТП с участием украинцев. Трое из них погибли на месте, еще одна гражданка Украины попала в больницу.

Также мы приводили рекомендации НБУ о том, что делать украинцам, попавшим в ДТП за рубежом. В Нацбанке посоветовали при выезде за границу на автомобиле оформить страховой сертификат "Зеленая карта".