Утром в среду, 24 августа, в Украине из-за ДТП в Кировоградской области задерживаются шесть поездов "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авария произошла в районе железнодорожного полотна на участке Знаменка - Пантаевка.

Движение поездов на участке уже восстановлено, поэтому время задержки может меняться. Сейчас оно составляет:

№86 Львов - Запорожье (+4 ч 30 мин);

№76 Киев - Кривой Рог (+3 ч 00 мин);

№42 Львов - Днепр (+3 ч 10 мин);

№92 Одесса - Харьков (+3 ч 06 мин);

№80 Киев - Днепр (+1 ч 45 мин);

№7/8 Харьков - Одесса (+2 ч 25 мин).

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Укрзализныце" призвали отложить поездки в Харьков и из него с 23 по 25 августа. В эти дни в регионе действует продленный комендантский час (с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа). Кроме того, "Укрзализныця" отменила пригородные и региональные харьковские рейсы на День независимости. Поезда дальнего сообщения будут обеспечивать только критически необходимые перевозки в регионе.

Также мы сообщали, что в Одессе мужчина грозил взорвать поезд, чтобы жена не уехала в Черновцы. Сотрудники спецслужб несколько часов обыскивали вагоны, но взрывчатки так и не обнаружили. На следующий день полицейские задержали правонарушителя.