В Одессе мужчина грозился взорвать поезд, чтобы помешать отъезду жены в Черновцы.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил по номеру 102 и сообщил, что состав взорвется. В момент звонка поезд находился в депо.

Сотрудники спецслужб несколько часов обыскивали вагоны, но взрывчатки так и не обнаружили. На следующий день полицейские задержали правонарушителя.

Мужчина объяснил, что в нетрезвом состоянии поссорился с женой, а когда она ушла из дома, предположил, что женщина может уехать к родственникам в Черновцы. Чтобы помешать этому, мужчина и "заминировал" железнодорожный транспорт.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

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