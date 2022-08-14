Депутат от "Слуги народа" Алексей Красов попал в аварию у села Броники Житомирской области.

В пресс-службе фракции "Слуги народа" подтвердили факт ДТП и перелом руки. Но от госпитализации народный депутат отказался.

"Если были нарушения со стороны нашего коллеги, то он обязательно будет отвечать. По нашей информации, сейчас других пострадавших нет", - заявили журналистам в пресс-службе партии.

По данным источников издания "Украинская правда", Красов ехал на скорости около 200 км/час. В результате аварии у депутата сломаны нос и рука.

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