В результате обстрела Очакова Николаевской области, который произошел 9 января, пострадали 15 человек, в том числе - двухлетний ребенок.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его данным, 9 января россияне обстреливали береговую полосу Очаковской громады и Очаков в 08:54, 09:50, 12:58, 14:08, 17:47, также обстрел был зафиксирован сегодня в 07:14.

Вчера после обстрела четыре человека были доставлены для лечения в Николаев. По предварительным данным, взрывной волной были значительно повреждены окна и крыши более 200 жилых домов, административные здания, объекты социальной инфраструктуры. В большей части города повреждены окна и кровля зданий.

Напомним, вчера сообщалось, что россияне ударили по больнице в Очакове.

Также мы писали, что в Николаеве вчера остановили все насосные станции водопровода.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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