Россияне в понедельник, 9 января, обстреляли Очаков Николаевской области. В результате пострадала больница.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Обстрел Очакова, 5 вызовов 103. Повреждена больница - много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет", - написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате обстрела Очакова трое людей ранены. Повреждено около 50 объектов, в частности и жилые дома. Об этом рассказал начальник полиции области Шайхет, сообщает "Суспильне".

Напомним, сегодня в Николаеве из-за технических проблем остановили все насосные станции водопровода. Горожанам сообщили, что напор воды может упасть, а в некоторых домах вероятно отсутствие подачи воды.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.