"Николаевводоканал" в понедельник, 9 января, вынужденно остановил работу всех насосных станций водопровода из-за технической проблемы на производственных подразделениях.

Об этом сообщает Николаевский городской совет в Telegram.

Отмечается, что специалисты уже приступили к ремонтным работам. После их завершения предприятию понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение, добавили в горсовете.

"Пока вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января в Николаеве уже останавливали работу всех насосных станций водоканала из-за проблем с электричеством. Для восстановления централизованного водоснабжения потребовалось около 12 часов.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось весной после повреждения канала из Днепра в ходе боевых действий. Затем по системе водопровода была подана техническая соленая вода.

Жители Николаева надеялись, что ситуация изменится к лучшему после освобождения правобережья Херсонской области. Однако перебои продолжаются до сих пор.