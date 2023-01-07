В случае подрыва оккупантами дамбы Сватовского водохранилища в Луганской области работа ВСУ несколько усложнится. Однако для подрыва россиянам понадобится время и подготовка.

Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Это осложнит существенное движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический ущерб он нанесет", - сказал он.

В то же время Череватый отметил, что подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс, поэтому непонятно, готовы ли россияне к нему.

"Подрыв любого серозного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это нужно определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или тоже делают информационные вбросы - мы будем видеть", - объяснил спикер.

Он добавил, что бои на линии Сватово-Кременная в Луганской области продолжаются. По словам Череватого, российские войска перегруппировываются на этом направлении и пытаются контратаковать, в частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. Однако ВСУ отбивают атаки и наносят потери врагу.

Напомним, в Центре национального сопротивления Сил специальных операций сообщали, что к временно оккупированному Сватову в Луганской области прибыло российское инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища. Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.

Вчера глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что противник укрепил сватовское и кременное направление минными заграждениями, поэтому каждый метр продвижения "дается очень тяжело". Тем не менее ВСУ имеют успех на данном направлении фронта.

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