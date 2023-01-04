В Николаеве продолжаются работы по восстановлению водоснабжения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Эту тему не нужно разглашать. Работаем по максимуму, но оккупанты мешают. Мы здесь еще зависим от тока. Есть определенные участки, повреждение которых мешает бесперебойному водоснабжению. Я не хочу эту тему раскрывать для того, чтобы она не была публичной", - заявил Ким.

Напомним, о проблемах с водой в Николаеве местные власти сообщили в понедельник утром.

К вечеру того же дня пообещали восстановить водоснабжение за 12 часов.

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось весной после повреждения канала из Днепра в ходе боевых действий. Затем по системе водопровода была подана техническая соленая вода.

Жители Николаева надеялись, что ситуация изменится к лучшему после освобождения правобережья Херсонской области. Однако перебои продолжаются до сих пор.

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