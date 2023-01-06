В Хмельницком 6 января из-за неисправности газового котла двое мальчиков 14 и 3 лет отравились угарным газом.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дети были госпитализированы в больницу, их жизни ничего не угрожает.

"Печальная статистика свидетельствует, что чаще всего случаи отравления угарным газом происходят вследствие нарушения правил эксплуатации газовых приборов, печного отопления и пренебрежения элементарными требованиями правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в декабре прошлого года в Черновцах произошел взрыв в жилом доме, пострадали два взрослых и два ребенка, один из которых впоследствии умер. В результате утечки газа из газового котла в помещении кухни произошел взрыв без дальнейшего горения.

Также мы сообщали, что в селе Лиманка Одесской области 77-летний пенсионер и его 14-летний внук умерли от отравления угарным газом. Они поставили генератор в гараже частного дома, что запрещается правилами безопасности.

Напомним, по данным ГСЧС на фоне отключений электричества участились случаи отравления угарным газом.