В Одесской области в частном доме обнаружено 5 погибших, 3 детей: 2 девочки 3-4 лет и мальчик 9 лет, 41-летнего мужчину и их 71- летнюю бабушку. Сотрудники полиции заявили, что признаков насилия не обнаружено, признаков вторжения в дом нет.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Государственная служба Украины с чрезвычайных происшествий.

В полицию 4 января, обратился друг семьи, который рассказал, что мужчина с детьми, над которыми взял опеку после смерти своей сестры, 31 декабря поехал к своей матери, после чего перестал выходить на связь.

На данный момент, на месте событий работают правоохранители территориального отдела полиции. Признаков насилия на телах нет, следы проникновения в дом отсутствуют. Предварительная причина смерти семьи отравление угарном газом.

Событие квалифицировано по ст. 115 Криминального кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Тела погибших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним ранее "Страна" писала, что под Полтавой из-за неисправности котла три человека отравились угарным газом.

Также мы поделились рекомендациями Минздрава по избежанию отравления угарным газом.