После трагедии под Винницей в МОЗ объяснили украинцам, как избежать отравления угарным газом
В МОЗ напомнили, что в Винницкой области произошла трагедия: шесть человек, четверо из которых – дети, погибли, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. В Минздраве рассказали об опасности угарного газа и порекомендовали, как избежать отравления им.
Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в четверг, 18 ноября.
Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода.
Он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой и некачественной/неисправной вентиляцией, что приводит к нарушению доступа свежего воздуха.
Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования невозможно определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас уже есть бытовые доступные приборы, которые могут информировать жителей об опасности.
В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином, вследствие чего кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.
От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика. Также огромное значение имеет концентрация газа в воздухе. Вдыхание угарного газа даже в небольших концентрациях, но в течение длительного времени, может иметь серьезные последствия для здоровья.
В Минздраве рассказали о симптомах отравления угарным газом:
- головная боль
- головокружение
- тошнота, рвота
- усталость
- затрудненное дыхание
- сухой кашель
- одышка
- сонливость
Кроме того, могут наблюдаться и более серьезные симптомы - потеря равновесия, зрения, нарушения памяти или же потеря сознания.
Если вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104. Если чувствуете себя плохо — обратитесь к врачу.
В МОЗ дали рекомендации, как избежать отравления угарным газом:
- Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.
- Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
- Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы.
- В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или камине.
- Электровытяжке и газовой колонке не место в одном помещении.
- Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.
В МОЗ рассказали украинцам об опасности угарного газа. Источник: Facebook/ Минздрав Украины
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