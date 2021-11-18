В МОЗ напомнили, что в Винницкой области произошла трагедия: шесть человек, четверо из которых – дети, погибли, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. В Минздраве рассказали об опасности угарного газа и порекомендовали, как избежать отравления им.

Об этом сообщает в Facebook МОЗ Украины в четверг, 18 ноября.

Угарный газ образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода.

Он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой и некачественной/неисправной вентиляцией, что приводит к нарушению доступа свежего воздуха.

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать его запах. Без специального оборудования невозможно определить его концентрацию в помещении. Однако сейчас уже есть бытовые доступные приборы, которые могут информировать жителей об опасности.

В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином, вследствие чего кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, а организм быстро начинает испытывать его недостаток.

От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика. Также огромное значение имеет концентрация газа в воздухе. Вдыхание угарного газа даже в небольших концентрациях, но в течение длительного времени, может иметь серьезные последствия для здоровья.

В Минздраве рассказали о симптомах отравления угарным газом:

головная боль

головокружение

тошнота, рвота

усталость

затрудненное дыхание

сухой кашель

одышка

сонливость

Кроме того, могут наблюдаться и более серьезные симптомы - потеря равновесия, зрения, нарушения памяти или же потеря сознания.

Если вы чувствуете подобные симптомы и подозреваете, что причиной их может быть угарный газ, прежде всего, выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна, чтобы впустить в помещение воздух. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104. Если чувствуете себя плохо — обратитесь к врачу.

В МОЗ дали рекомендации, как избежать отравления угарным газом:

Не оставляйте включенные газовые приборы без присмотра.

Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения).

Регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы.

В комнате с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или камине.

Электровытяжке и газовой колонке не место в одном помещении.

Часто проветривайте помещение, где есть газовые приборы.

В МОЗ рассказали украинцам об опасности угарного газа. Источник: Facebook/ Минздрав Украины

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека

Также мы писали, что в Броварах Киевской области погибла целая семья: мать и отец зрелого возраста и их молодая дочь. Люди отравились угарным газом.