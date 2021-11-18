В четверг, 18 ноября, в Винницкой области шесть человек, из которых четверо - дети, погибли, предположительно, из-за отравления угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых", - сказано в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожары в частном секторе уносят жизни детей, и призвали объяснять детям правила безопасного поведения и не оставлять их без присмотра, а также следить за состоянием электросетей, использовать только сертифицированные обогреватели и при выходе из помещения не оставлять включенные электрические приборы.

Напомним, в Хмельницкой области в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре ребенка. Самому младшему из них было несколько месяцев, а самому старшему - шесть лет.

Также "Страна" сообщала, что в Сумах трое взрослых и трое детей попали в больницу после отравления угарным газом. Вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем, из-за неисправности вытяжки им стало плохо и они обратились к врачам.