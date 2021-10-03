В Сумах полиция проводит проверку по факту отравления угарным газом трех взрослых и трех несовершеннолетних. Инцидент произошел в субботу, 2 октября.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

После пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам. Полицейским о случившемся сообщили врачи. По словам медработников, у граждан были признаки отравления угарным газом.

После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу.

В разговоре с пострадавшими, правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.

Полицейские проводят проверку по данному факту и советуют гражданам соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами:

Держать открытой форточку (или открывать окно на проветривание) во время пользования газовыми приборами. Из-за плотно закрытых окон в холодную погоду, ограничивается циркуляция свежего воздуха. Поэтому при работе газовых приборов в воздухе повышается концентрация вредных продуктов сгорания. Пользоваться газовыми приборами только при наличии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Проверять тягу нужно перед включением и во время использования газовых приборов. Не пользоваться электровытяжкой в помещениях, где работает газовый прибор с отводом продуктов сгорания в дымоход. Если одновременно работают вытяжка и дымоходный газовый прибор (котел, колонка), электровытяжка создает обратную тягу, из-за чего создаваемый в процессе горения угарный газ, не выводится в дымоход, а накапливается в помещении. Не пользоваться газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следить за цветом пламени на горелках - должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя - это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку. Эксплуатировать только исправные газовые приборы, в том числе с исправной автоматикой безопасности. Не пользоваться газовыми приборами не по назначению. Например, не использовать газовую плиту для обогрева помещения. Следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов. Они должны быть целыми и незасоренными. При необходимости обращаться в специализированную организацию для ремонта. В зимний период во избежание обледенения оголовков дымоходов, не реже раза в месяц осматривать дымовые каналы.

Как писала "Страна", 8 сентября в Умани произошел пожар в общежитии Национального университета садоводства. В результате инцидента пострадали семь человек. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Троих из них с порезами отправили в больницу, а еще четырех - с отравлением угарным газом.

Также "Страна" писала, как на Закарпатье произошло массовое отравление угарным газом на химкомбинате, в результате чего погиб работник.