В Броварах Киевской области погибла целая семья: мать и отец зрелого возраста и их молодая дочь. Люди отравились угарным газом.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киевской области.

По словам пресс-службы правоохранителей, 29 октября около 13:00 в полицию позвонила встревоженная женщина и рассказала о том, что не может связаться со своими родственниками - те не берут трубку.

По названному женщиной адресу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. В квартире они обнаружены три тела. Погибшими оказались 55-летний мужчина, его 51-летняя жена и 26-летняя дочь. Видимых признаков насильственной смерти на телах не заметили.

По предварительным данным, все трое скончались от отравления угарным газом.

Жителей дома временно эвакуировали и вызвали специалистов аварийной газовой службы.

В полиции призвали быть осторожными и проверять исправность отопительных устройств, не использовать самодельные устройства. Судя по этому призыву, можно предположить, что в квартире погибших еще не включили отопление и люди пытались согреться газовой плитой или каким-то устройством на газу.

Десять дней назад "Страна" писала, что в результате пожара в киевской квартире погибли известный украинский ученый и его жена. Они тоже пытались согреться, но в обогревателе произошло короткое замыкание - и вспыхнул огонь.

А в начале месяца мы сообщали, что в Сумах трое взрослых и трое детей попали в больницу после отравления угарным газом.