В субботу, 25 декабря, в Полтавской области спасатели обнаружили тела трех человек, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

"25 декабря в 20:15 в пгт Скороходово Полтавского района в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в результате отравления угарным газом (причина предварительно - неисправность газового котла) погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что всего привлекались 4 человека и одна единица техники.

Напомним, что в Винницкой области произошла трагедия: шесть человек, четверо из которых – дети, погибли, по предварительным данным, из-за отравления угарным газом. После этого в Минздраве рассказали об опасности угарного газа и порекомендовали, как избежать отравления им.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области погибла целая семья: мать и отец зрелого возраста и их молодая дочь. Люди отравились угарным газом. По данным пресс-службы правоохранителей, 29 октября около 13:00 в полицию позвонила встревоженная женщина и рассказала о том, что не может связаться со своими родственниками - те не берут трубку.