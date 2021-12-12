В городе Новояворовск Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, в связи с чем их родители были вынуждены обратиться в больницу.

Об этом сообщает "Львовский портал".

Так, жалобы на плохое самочувствие у детей начали поступать в субботу, 11 декабря. В департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА утверждают, что четверым пострадавшим пришлось оказывать помощь амбулаторно.

Врачи поставили им диагноз "отравление неизвестным веществом". Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что все пострадавшие дети ходили на хоккейный матч. Сейчас ведется расследование инцидента.

Напомним, в одной из одесских школ 14-летние подростки решили подшутить над своей одноклассницей и угостили ее коктейлем из антисептика. Пострадавшую доставили в больницу с отравлением, после оказания медицинской помощи девочка отправилась домой.

Ранее мы сообщали о том, что в одном из учебных заведений Вышгородского района Киевской области 8 школьниц отравились антисептиком во время уроков. В школу была вызвана бригада скорой помощи, для оказания учащимся первой медицинской помощи. Все пострадавшие были спасены, их жизням ничего не угрожает.