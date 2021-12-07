В одной из одесских школ 14-летние подростки решили подшутить над своей одноклассницей и угостили ее коктейлем из антисептика. Пострадавшую доставили в больницу с отравлением, после оказания медицинской помощи девочка отправилась домой.

Об этом со ссылкой на данные местной мэрии сообщает УНИАН.

Так, в одной из школ Одессы 14-летняя девочка-подросток попробовала колу, в которую был подмешен антисептик. Таким образом ее одноклассницы решили подшутить над ней. Жертва буллинга получила отравление и была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас девочка находится дома. Местные жители пишут в соцсетях о том, что инцидент произошел в школе №35.

Сообщение о происшествии. Источник: https://t.me/xydessa

Ранее мы сообщали о том, что в одном из учебных заведений Вышгородского района Киевской области 8 школьниц отравились антисептиком во время уроков. В школу была вызвана бригада скорой помощи, для оказания учащимся первой медицинской помощи. Все пострадавшие были спасены, их жизням ничего не угрожает.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в Минздраве Украины рассказали, как нужно утилизировать медицинские отходы.