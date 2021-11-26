В МОЗ рассказали, как пользоваться антисептиком для рук. Фото: 24 канал

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что регулярное мытье рук с мылом является одним из самых простых и одновременно эффективных способов противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 26 ноября.

В МОЗ добавили, что бывают ситуации, когда вода и мыло недоступны. В таких случаях необходимо использовать антисептическое средство (санитайзер, антисептик, дезинфектант). Его использование также является эффективной профилактической мерой.

В МОЗ рассказали, в каких случаях следует использовать антисептик, если рядом нет воды и мыла:

  • после прочищения носа, кашля или чихания;
  • после посещения общественных мест и пользования транспортом;
  • после прикосновения к поверхностям в любых местах вне дома;
  • до и после ухода за больными;
  • прежде, чем касаться лица;
  • до и после использования защитной маски;
  • перед употреблением пищи;
  • после пользования туалетом;
  • после того, как касались животных или убирали за ними.

Антисептик должен содержать не менее 60% спирта. Информацию о содержании спирта можно найти на этикетке продукта.

Как пользоваться антисептиком:

  • Нанесите продукт на ладонь одной руки (на этикетке должно быть написано нужное количество).
  • Потрите руки, чтобы распределить антисептик по всей поверхности ладоней с внутренней и внешней сторон.
  • Уделите особое внимание ногтям, ведь под ними собирается больше грязи.
  • Растирайте средство по всей поверхности ладоней и пальцев, пока руки не высохнут. Это должно занять около 20 секунд.
  • Не смывайте и не вытирайте антисептик, пока он не высохнет.

В МОЗ добавили, что антисептические средства не могут полностью избавить руки от всех микробов и грязи и не являются полной заменой мыла.

Кроме того, эффективность антисептика меньше, если руки заметно загрязнены или жирны. В таком случае следует найти воду и мыло. Кроме того, антисептики не могут удалить с поверхности рук вредные химикаты.

Чем заменить отсутствие мыла и воды для мытья рук

Как правильно пользоваться антисептиком

В МОЗ рассказали о правильном использовании антисептиков. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что врачи рассказали, как приучить ребенка правильно мыть руки. Простое мытье рук с мылом может предотвратить каждый третий случай кишечной инфекции и каждый пятый - респираторного заболевания. Поэтому важно приучить мыть руки детей - и делать это правильно.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали украинцам о работающих способах профилактики вирусных заболеваний.

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