В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что регулярное мытье рук с мылом является одним из самых простых и одновременно эффективных способов противодействия распространению коронавирусной болезни.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 26 ноября.

В МОЗ добавили, что бывают ситуации, когда вода и мыло недоступны. В таких случаях необходимо использовать антисептическое средство (санитайзер, антисептик, дезинфектант). Его использование также является эффективной профилактической мерой.

В МОЗ рассказали, в каких случаях следует использовать антисептик, если рядом нет воды и мыла:

после прочищения носа, кашля или чихания;

после посещения общественных мест и пользования транспортом;

после прикосновения к поверхностям в любых местах вне дома;

до и после ухода за больными;

прежде, чем касаться лица;

до и после использования защитной маски;

перед употреблением пищи;

после пользования туалетом;

после того, как касались животных или убирали за ними.

Антисептик должен содержать не менее 60% спирта. Информацию о содержании спирта можно найти на этикетке продукта.

Как пользоваться антисептиком:

Нанесите продукт на ладонь одной руки (на этикетке должно быть написано нужное количество).

Потрите руки, чтобы распределить антисептик по всей поверхности ладоней с внутренней и внешней сторон.

Уделите особое внимание ногтям, ведь под ними собирается больше грязи.

Растирайте средство по всей поверхности ладоней и пальцев, пока руки не высохнут. Это должно занять около 20 секунд.

Не смывайте и не вытирайте антисептик, пока он не высохнет.

В МОЗ добавили, что антисептические средства не могут полностью избавить руки от всех микробов и грязи и не являются полной заменой мыла.

Кроме того, эффективность антисептика меньше, если руки заметно загрязнены или жирны. В таком случае следует найти воду и мыло. Кроме того, антисептики не могут удалить с поверхности рук вредные химикаты.

В МОЗ рассказали о правильном использовании антисептиков. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что врачи рассказали, как приучить ребенка правильно мыть руки. Простое мытье рук с мылом может предотвратить каждый третий случай кишечной инфекции и каждый пятый - респираторного заболевания. Поэтому важно приучить мыть руки детей - и делать это правильно.

Также мы писали, что в МОЗ рассказали украинцам о работающих способах профилактики вирусных заболеваний.