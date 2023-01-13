"Блэкаут маловероятен". В "Укрэнерго" рассказали, как долго в Украине продолжатся отключения света
Отключений света в Украине станет меньше с наступлением потепления, но при условии отсутствия новых повреждений энергосистемы. При этом ситуация может и ухудшиться в случае новых обстрелов, а вот полный блэкаут уже маловероятен.
Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
В любом случае, свет продолжат отключать как минимум ближайшие несколько месяцев.
"Я считаю, что блэкаут страны – это скорее теоретический сценарий, чем такой, который случится в будущем. Пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года в ближайшие несколько месяцев. Нужно быть готовыми к дискомфорту и трудностям в энергопоставках, если враг будет иметь возможность уничтожать нашу инфраструктуру и погодные условия будут неблагоприятными", – заявил Кудрицкий.
По его словам, оптимистический сценарий развития ситуации подразумевает увеличение эффективности ПВО, успешные ремонтные работы, запуск всех энергоблоков АЭС и потепление.
Ранее сообщалось, что по всей Украине сегодня отключают свет, но уже на выходных ситуация должна улучшиться.
При этом в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, чтобы не допустить блэкаут.
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