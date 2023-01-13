Отключений света в Украине станет меньше с наступлением потепления, но при условии отсутствия новых повреждений энергосистемы. При этом ситуация может и ухудшиться в случае новых обстрелов, а вот полный блэкаут уже маловероятен.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

В любом случае, свет продолжат отключать как минимум ближайшие несколько месяцев.

"Я считаю, что блэкаут страны – это скорее теоретический сценарий, чем такой, который случится в будущем. Пессимистический сценарий предполагает, что мы будем жить в режиме ноября-декабря 2022 года в ближайшие несколько месяцев. Нужно быть готовыми к дискомфорту и трудностям в энергопоставках, если враг будет иметь возможность уничтожать нашу инфраструктуру и погодные условия будут неблагоприятными", – заявил Кудрицкий.

По его словам, оптимистический сценарий развития ситуации подразумевает увеличение эффективности ПВО, успешные ремонтные работы, запуск всех энергоблоков АЭС и потепление.

Ранее сообщалось, что по всей Украине сегодня отключают свет, но уже на выходных ситуация должна улучшиться.

При этом в Киеве планируют запустить новую схему электроснабжения, чтобы не допустить блэкаут.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.