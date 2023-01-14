После сегодняшних обстрелов критической инфраструктуры в 11 областях применяются аварийные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании отмечают, что сегодня потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется, больше всего – в утренние и вечерние часы.

В частности в Одесской области введены экстренные отключения электроэнергии. Графики не действуют.

Также сообщалось, что в Харькове и области возможны аварийные отключения электроснабжения.

А в ДТЭК заявили о введении экстренных графиков отключения света в Киеве, Киевской и Одесской областях из-за угрозы ракетной атаки.

Кроме того, в "Укрэнерго" заявили, что отключений света в Украине станет меньше с наступлением потепления, но при условии отсутствия новых повреждений энергосистемы. При этом ситуация может и ухудшиться в случае новых обстрелов, а вот полный блэкаут уже маловероятен.

Тем временем война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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