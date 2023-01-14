Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам Харькова и области.

Об этом говорится в соответствующем видеообращении Синегубова.

"Возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области", - предупреждает Синегубов.

По его словам, угроза ракетных ударов еще сохраняется.

Ранее мы писали, что рано утром россияне обстреляли Харьков, Запорожье и Очаков в Николаевской области. Губернатор Олег Синегубов сообщил, что было два ракетных прилета С-300. Местные паблики писали, что после взрывов в части Харькова пропал свет. А также временно прекращало свою работу метро. На данный момент, оно уже работает.

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