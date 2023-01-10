Россияне в ночь с 9 на 10 января ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области. Пострадал Никопольский район, он попал под обстрел дважды.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Под российский огонь попала Марганецкая громада, туда прилетело более 30 снарядов, сообщил Резниченко.

По его словам, люди не пострадали. Повреждены дома и кафе. Последствия атаки еще выясняются.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.