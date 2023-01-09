В Каменском Днепропетровской области не планируют сносить памятник Брежневу до окончания войны

Памятник советскому вождю Леониду Брежневу в городе Каменское Днепропетровской области местные власти не намерены сносить до окончания войны.

Об этом сообщает проект "Декоммунизация. Украина" со ссылкой на ответ первого заместителя мэра города Александра Чернышева.

"Выполнение работ по демонтажу бюста Леонида Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета, прежде всего, направляются на создание условий для своевременного и оперативного реагирования на потребности финансового обеспечения мер территориальной обороны, защиты безопасности населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирования бюджетной сферы, коммунальных предприятий", – сообщил Чернышев в письме.

По его словам, вопрос о демонтаже памятника Брежневу будет рассмотрен уже после окончания действия военного положения.

Отметим, что Каменское - родной город Брежнева. Памятник Брежневу в Каменском - прижизненный. Его установили в 1976 году.

Он считается городской достопримечательностью. Поэтому власти города не снесли его во время кампании по декоммунизации.

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