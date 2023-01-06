В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 6 января. Сообщается, что россияне наступают под Бахмутом и обстреливают Днепропетровскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ ведет наступательные действия на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других – обороняется. Россияне нанесли один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей. Подтверждено поражение 5 января пункта дислокации российских войск в Гавриловке Второй Херсонской области: около 100 раненых, данные об убитых уточняются. Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения российских войск.

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