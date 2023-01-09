Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подтвердил информацию о том, что в Днепропетровской области вывесили листовки с персональными данными уклонистов, что нарушает закон "О защите персональных данных". Омбудсмен анонсировал проверки в регионе и меры по изъятию данных списков.

Об этом сообщает пресс-служба Дмитрия Любинца.

По данным пресс-службы, информация об обнародовании в публичных местах Днепропетровской области списков уклонистов была обнаружена в сети Facebook.

"Размещенные списки содержат сведения, с помощью которых можно идентифицировать конкретное лицо, то есть персональные данные, обработка которых подпадает под действие закона Украины "О защите персональных данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обработка персональных данных должна осуществляться для конкретных и законных целей, а работники субъектов отношений, связанных с персональными данными, обязаны не разглашать данные, которые им были доверены.

"Учитывая указанное, в вышеупомянутый территориальный центр секретариатом уполномоченного направлено требование о необходимости проведения соответствующей внутренней проверки, принятия мер по изъятию из мест распространения указанных списков и проведения разъяснительной работы с целью предотвращения нарушений законодательства", - добавляет пресс-служба.

Напомним, ранее в Днепропетровской области 56-летний мужчина продавал на улице гранатомет и гранаты.

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