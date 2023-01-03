Паблики Днепра сообщают, что в городе начали вывешивать листовки с персональными данными людей, которые не явились в военкомат после получения повестки.

Их данные обнародованы с пометкой "Они не защищают Родину".

В листовках указаны имена, фамилии, годы рождения и адреса проживания людей.

Ранее пограничники сообщили, сколько украинцев погибли, пытаясь сбежать от мобилизации.

Тем временем в ВСУ заявили, что военкоматы в Украине составляют планы набора призывников с учетом мобилизации в РФ.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.