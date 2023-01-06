В Апостолово Днепропетровской области на одной из улиц города 56-летний мужчина пытался продать гранатомет РПГ-18, гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Полицейские задержали мужчину с поличным. Боеприпасы и деньги, полученные от продажи, изъяты и направлены на экспертизу.

Мужчине сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

Ранее мы сообщали, что правоохранители задержали жителя Николаевской области, который торговал трофейными "Шмелями", РПГ и гранатами. Он выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили россияне. В дальнейшем сбывал трофеи на черном рынке.

Также мы писали, что летом в Киевской области ликвидирован канал подпольной продажи боеприпасов. По информации правоохранителей, 35-летний и 54-летний торговцы из Белой Церкви воровали боеприпасы, а затем подпольно их сбывали.

Кроме того, мы рассказали, что в Одессе мужчина под наркотиками устроил на улице стрельбу. Следователи изъяли орудие совершения преступления и отправили на проведение экспертизы, а владельца оружия - 29-летнего местного жителя - задержали.