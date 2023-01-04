В Киеве 4 января полиция задержала второго подозреваемого в запуске салютов в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

"Напомним, что в новогоднюю ночь правоохранителям поступали сообщения от граждан об использовании пиротехники в Оболонском и Подольском районах. Соответствующие видео с мест публиковали местные телеграм-каналы. По обоим фактам начаты уголовные производства и задержаны причастные лица", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 января около полуночи неизвестный на территории футбольной площадки на улице Маршала Тимошенко совершил запуски фейерверков. Нарушителем оказался местный житель 1984 года рождения.

Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Всего от граждан поступило 19 жалоб из двух мест запуска салютов на Подоле и Оболони.

Ранее мы писали, что Кличко рассказал, что задержанному человеку, который запустил салют, грозит 5 лет тюрьмы. Также по его словам, в новогоднюю ночь войска РФ нанесли по столице удар, зафиксировано два случая падения обломков ракеты. В Шевченковском районе поврежден автомобиль, в Днепровском падение обломков разрушений не повлекло. В обоих случаях обошлось без пострадавших.