Сегодня, 4 января, патрульные задержали мужчину, который устроил стрельбу на проспекте Небесной сотни в Одессе.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области в Facebook.

"На месте патрульные увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Он вел себя неадекватно. Рядом обнаружили оружие и патроны. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Следователи изъяли орудие совершения преступления и отправили на проведение экспертизы, а владельца оружия - 29-летнего местного жителя - задержали.

Ранее мы писали, что в Одессе конфликт двух пожилых местных жителей закончился стрельбой из травматического пистолета. 68-летний мужчина получил травму глаза. Старший мужчина начал кидать в своего оппонента камни, а тот в ответ выстрелил из травмата.

Также мы сообщали, что в Ровенской области полиция вычислила вора по следам на снегу. Полиция задержала злоумышленника неподалеку от места совершения преступления. В момент, когда правоохранители изучали место происшествия, неподалеку ходил мужчина, "который "крутился" поблизости и заметно нервничал".