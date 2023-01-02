На Закарпатье полицейские обнаружили в авто 12 мужчин. Видео публикует журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале, интересуясь у подписчиков, можно ли считать данное число пассажиров рекордным.

На видео правоохранитель требует открыть заднюю дверь автомобиля Skodа Octavia.

- Слава Иисусу Христу, слава Героям нашим, - приветствуют мужчины полицейских.

- Сколько в машине? Двенадцать? - интересуется полицейский, на что получает утвердительный ответ.

Напомним, пограничники сообщили, что 15 украинцев погибли в реках и горах, пытаясь сбежать от мобилизации. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть страну.

Как писала "Страна", пограничники обнаружили тела двух украинцев, пропавших в горах на Закарпатье.

Тем временем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.