Глава Нацполиции предупредил киевлян о возможной усиленной проверке документов и вещей во время праздников
Жители Киева во время новогодних праздников должны быть готовы к возможной усиленной проверке документов и вещей.
Об этом предупредил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украине".
Он также напомнил, что действие комендантского часа в новогоднюю ночь никто не отменял.
"В эти дни мы усиливаем дополнительные наряды несения службы на улицах в круглосуточном режиме. В то же время, мы не исключаем, что граждане захотят посетить праздничные елки, поэтому обращаем внимание жителей на обязательность соблюдения ими комендантского часа. В настоящее время в Киеве она действует с 23:00 до 05:00 и в новогоднюю ночь никто его не отменял", – напомнил Клименко.
Особо он напомнил о запрете на продажу и использование пиротехнических изделий в условиях военного положения.
Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о трех вариантах, которые ждут нарушителей комендантского часа в новогодние праздники. Все зависит от наличия документов и отношений с законом.
Также мы писали, что КГГА призывает киевлян не игнорировать воздушную тревогу и придерживаться комендантского часа в праздники.