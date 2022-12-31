Жители Киева во время новогодних праздников должны быть готовы к возможной усиленной проверке документов и вещей.

Об этом предупредил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украине".

Он также напомнил, что действие комендантского часа в новогоднюю ночь никто не отменял.

"В эти дни мы усиливаем дополнительные наряды несения службы на улицах в круглосуточном режиме. В то же время, мы не исключаем, что граждане захотят посетить праздничные елки, поэтому обращаем внимание жителей на обязательность соблюдения ими комендантского часа. В настоящее время в Киеве она действует с 23:00 до 05:00 и в новогоднюю ночь никто его не отменял", – напомнил Клименко.

Особо он напомнил о запрете на продажу и использование пиротехнических изделий в условиях военного положения.

Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о трех вариантах, которые ждут нарушителей комендантского часа в новогодние праздники. Все зависит от наличия документов и отношений с законом.

Также мы писали, что КГГА призывает киевлян не игнорировать воздушную тревогу и придерживаться комендантского часа в праздники.