Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравление с Новым годом и Рождеством.

Ролик появился в соцсетях военачальника.

"Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил одолеть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит господь. Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России", - сказал Залужный.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.