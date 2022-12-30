Голосование по дате празднования Рождества, запущенное в "Дие" 24 декабря, завершилось. Из 1,5 млн голосовавших в течение недели более 900 тысяч отдали голос за дату празднования 25 декабря.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале.

Так, по данным Федорова, 58,99% проголосовавших выбрали 25 декабря, 25,48% - 7 января, 12,59% отметили вариант ответа "в обе даты", 2,94% сообщили, что не празднуют Рождество.

Как писала "Страна", ПЦУ и греко-католики уже готовят реформу церковного календаря. Так, католики, протестанты и ряд православных церквей отмечают Рождество 25 декабря (а не 7 января), однако ПЦУ разрешила своим приходам праздновать Рождество 25 декабря.

При этом у всех православных церквей единое время празднования Пасхи, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля (у католиков и протестантов - на 9-е апреля).

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством. Отметим, что в Украине в настоящее время действует две даты Рождества - 25 декабря и 7 января (по григорианскому и юлианскому календарям).