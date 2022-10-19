Православная церковь Украины (ПЦУ) позволила проводить рождественское богослужение 25 декабря в тех приходах, где верующих выразят желание и разрешат настоятель и общины.

Об этом говорится в Фейсбуке религиозной организации.

"Там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по образу праздника Рождества Христова с последующим представлением через епархиальные управления в Киевскую митрополию письменной информации о числе участников такого богослужения. В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений поста", - говорится в сообщении по итогам заседания Синода ПЦУ.

Чуть менее года назад глава ПЦУ Епифаний выразил надежду, что в течение следующих 10 лет наша страна перейдет на празднование Рождества по Григорианскому календарю - 25 декабря.

"Страна" разбиралась, почему церкви Украины не переходят на празднование Рождества в декабре, хотя в Украине каждый год усиливается кампания за отмену православной даты - 7 января.