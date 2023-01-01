В Одессе конфликт двух пожилых местных жителей закончился стрельбой из травматического пистолета. 68-летний мужчина получил травму глаза.

Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Посмитного. Поругались одесситы 56 и 68 лет. Старший мужчина начал кидать в своего оппонента камни, а тот в ответ выстрелил из травмата.

Медики госпитализировали пострадавшего, а полицейские доставили подозреваемого в управление. Решается вопрос о его задержании.

Причины конфликта выясняются. Мужчине светит ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы рассказывали, как пограничники стрельбой остановили трактор, в котором контрабандист пытался их атаковать на кукурузном поле. На Закарпатье группа контрабандистов пыталась переправить сигареты в Венгрию. Они прибыли на тракторе, на котором и пытались сбежать от пограничников. Тракторист не выполнил требование остановиться, начал опасно маневрировать и едва не наехал на пограничников.

Также недавно на акции против отключения электричества в Киеве открыли стрельбу.