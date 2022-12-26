Тернопольский суд оштрафовал женщину, которая избила свою бывшую подругу фаллоимитаторами. Обвиняемая объяснила, что решила ее наказать за отношения со своим мужем и настраивание его против общих детей.

Об этом пишет издание Zaxid.net.

В публикации говорится, что обвиняемая купила пять фаллоимитаторов, пришла в салон красоты, владелицей которого была ее бывшая подруга, и начала бросать в нее секс-игрушки. Врачи диагностировали у пострадавшей незначительные гематомы.

В ходе расследования полиция даже проводила следственный эксперимент, во время которого свидетели и сама пострадавшая демонстрировали, как женщина бросала фаллоимитаторы.

Допрошенная в суде обвиняемая свой вины не признала. Она объяснила, что предыдущие десять лет была клиенткой этого салона красоты и тесно дружила с владелицей заведения. В какой-то момент, по ее словам, муж ей изменил с подругой, после чего они развелись. А тогда соперница вроде бы настраивала его против детей.

В суде женщина подчеркивала, что все предметы она вроде бы бросала в пол, а не в соперницу, потому что не собиралась нанести ей физические травмы.

Судья Юрий Дзюбановский признал женщину виновной в нарушении ч.1 ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений) и назначил ей 850 грн штрафа. Кроме того, она должна заплатить потерпевшей 5 тысяч грн моральной компенсации. Коробку с секс-игрушками судья постановил уничтожить.

Приговор не вступил в законную силу, поэтому стороны могут обжаловать его в апелляционном суде в течение 30 дней.

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