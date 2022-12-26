В Тернополе судили женщину за избиение любовницы мужа пятью фаллоимитаторами. Полиция провела эксперимент
Тернопольский суд оштрафовал женщину, которая избила свою бывшую подругу фаллоимитаторами. Обвиняемая объяснила, что решила ее наказать за отношения со своим мужем и настраивание его против общих детей.
Об этом пишет издание Zaxid.net.
В публикации говорится, что обвиняемая купила пять фаллоимитаторов, пришла в салон красоты, владелицей которого была ее бывшая подруга, и начала бросать в нее секс-игрушки. Врачи диагностировали у пострадавшей незначительные гематомы.
В ходе расследования полиция даже проводила следственный эксперимент, во время которого свидетели и сама пострадавшая демонстрировали, как женщина бросала фаллоимитаторы.
Допрошенная в суде обвиняемая свой вины не признала. Она объяснила, что предыдущие десять лет была клиенткой этого салона красоты и тесно дружила с владелицей заведения. В какой-то момент, по ее словам, муж ей изменил с подругой, после чего они развелись. А тогда соперница вроде бы настраивала его против детей.
В суде женщина подчеркивала, что все предметы она вроде бы бросала в пол, а не в соперницу, потому что не собиралась нанести ей физические травмы.
Судья Юрий Дзюбановский признал женщину виновной в нарушении ч.1 ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений) и назначил ей 850 грн штрафа. Кроме того, она должна заплатить потерпевшей 5 тысяч грн моральной компенсации. Коробку с секс-игрушками судья постановил уничтожить.
Приговор не вступил в законную силу, поэтому стороны могут обжаловать его в апелляционном суде в течение 30 дней.
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