Соломенский суд Киева 27 августа конфисковал в пользу государства Украина 475 вибраторов. Сейчас изделия находятся на складе киевской таможни, а дальше их, скорее всего, продадут на аукционе.

Об этом сообщает APNews со ссылкой на ответ Минюста Украина по поводу своего запроса.

В Минюсте рассказали, что многострадальные вибраторы (если они новые, не были в использовании и сильно не повреждены), скорее всего, утилизации или переработке не подлежат - согласно Порядку распоряжения имуществом.

По информации ведомства, реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене. При этом для решения судьбы конфискованного имущества также может быть создана комиссия, в состав которой войдут:

представители соответствующего органа государственной исполнительной службы;

представители государственной налоговой инспекции города;

представители объединенной и специализированной государственной налоговой инспекции главного управления ГНС, а если имущество изъято таможней – представителей соответствующей таможни.

Решения комиссия принимает голосованием большинством голосов. Ее решения подписывают присутствующие на заседании члены. После этого вердикт утверждает руководитель соответствующего органа государственной исполнительной службы.

В случае, когда голоса разделяются поровну, решающим является голос председателя комиссии.

В Минюсте дали ответ на запрос о конфискованных вибраторах. Источник: APNews

Ранее "Страна" сообщала, что украинские таможенники поймали одного из импортеров на попытке незаконно ввезти в Украину вибраторы под видом массажеров. Соломенский суд Киева постановил конфисковать секс-игрушки в пользу государства. Это были вибраторы Сharming Smile Satisfyer, Petting Hippo Satisfyer, Yummy Sunshine Satisfyer и другие. Всего гаджетов для стимуляции и расслабления оказалось 475 штук, а их стоимость затянула на 635 462 гривни.

Также мы писали, что советница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко рассказала подписчикам в соцсети, как у нее поломался подаренный на День влюбленных вибратор. Девушка пожаловалась на то, что ей теперь долго не видать оргазмов, пока гаджет ремонтируют.