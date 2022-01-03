Жительница Ужгорода решила оригинальным способом поздравить с новогодними праздниками любовницу своего мужа. Она намертво прикрепила к ее автомобилю марки Skoda фаллоимитатор.

Об этом сообщает сайт "Перший.com.ua".

Курьез произошел во дворе девятиэтажки по улице Комендаря, 78, где был припаркован автомобиль "угонщицы" чужих мужей. Женщина прикрепила секс-игрушку к капоту автомобиля саморезом, а также оставила под ним послание оригинального содержания.

"С наступающими! Будешь иметь свой, а не лезть к чужим!" - сказано в записке обиженной жены.

Ранее "Страна" описывала случай в российском Новокузнецке, где мужчина намеревался ограбить секс-шоп. Он уже зашел в магазин и потянулся к кассе, когда находчивая продавщица достала резиновый фаллоимитатор и начала бить ним злоумышленника. Грабитель был вынужден ретироваться.

Также мы рассказывали, как украинские таможенники поймали одного из импортеров на попытке незаконно ввезти в страну вибраторы под видом массажеров. А Соломенский суд Киева постановил конфисковать секс-игрушки в пользу государства.