В четверг, 12 января, российские войска обстреляли Купянск и и пгт Двуречная в Харьковской области. Ранены двое мирных жителей.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Около 9 утра оккупанты обстреляли пгт Двуречная: получил ранение 68-летний мужчина. В этот же день около 13:30 российские военные произвели минометный обстрел жилого квартала в г. Купянск. В результате вооруженной агрессии РФ травмирован 76-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что недавно в Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей. Получил ранения мужчина.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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