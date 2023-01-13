Киевский ДТЭК подвергся жесткой критике пользователей Facebook, опубликовав советы по экономии электроэнергии, среди которых – совет выключать мобильный телефон, когда им не пользуешься.

"Конечно, от выключенного мобильного будет большая экономия. А о воздушной тревоге как узнать?" – написала пользователь Olena Netudykhata.

Также ДТЭК критикуют за длительные отключения света в высотных домах, где от электричества зависят электроплиты, отопление и подача воды, и за длительные отключения не по графику.

"Новых прилетов не было, а графики стали в 100 раз хуже чем когда было 4 через 4", – пишет пользователь Максим Войтенко.

Значительная часть комментариев посвящена тому, что в отдельных домах отключения идут постоянно, а в других свет вообще не выключают.

"Это уже похоже на обман!!! Температура поднялась, трамваи запускают, а нам отключают электричество еще чаще, чем после ракетных атак. При этом рядом микрорайон не отключается вообще", – пишет Татьяна Касандрович.

Ранее мы писали, что гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что поставки электроэнергии в Киев переживают новый кризис. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 324-й день. Мы следим за новостями 13 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 323-го дня войны. В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Идут боевые действия на подходе к Бахмуту, который пытаются окружить российские войска. Накаляется обстановка вокруг Кременной в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.