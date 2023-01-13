Несмотря на потепление в Киеве, ограничения по электричеству остались такими же, как и были накануне.

Об этом сообщил в Facebook в пятницу, 13 января, гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Коллеги пытаются отключать по графику, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится более крупными группами", – написал он.

О причинах сохранения ограничений Коваленко не написал, но сообщил, что "недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для использования".

"То есть, если, например, крупное производство (не бытовой клиент, для питания которого используется отдельная линия) будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то он не будет участвовать в стабилизационных отключениях", – написал он.

При этом гендиректор Yasno не уточнил, сказывается ли подобная ситуация на бытовых потребителях в связи с ограниченной пропускной способностью подстанций.

Напомним, на днях гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что поставки электроэнергии в Киев переживают новый кризис. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что киевляне раскритиковали ДТЭК в соцсетях за длительные отключения и советы экономить электроэнергию.