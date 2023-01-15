В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на утро воскресенья, 15 января.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

В сводке командования говорится, что всего за сутки противник нанес 57 ракетных ударов и три авиационных (имеется в виду тактическая авиация). Из них 41 ракета была из разряда высокоточных и управляемых. ВСУ сбили 26 ракет.

Также, по данным Генштаба ВСУ, Россия сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях (район Угледара - Великой Новоселки), а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

В сводке добавили, что ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также - Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

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