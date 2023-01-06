Военно-морские силы Украины в своем Facebook сообщили, сколько российских кораблей находится в Черном, Азовском и Средиземном морях.

По состоянию на 6 января в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль. В Азовском море на боевом дежурстве находится до 2 вражеских кораблей. В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести удар по инфраструктуре Украины.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.