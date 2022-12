Взрыв и грандиозный пожар произошли на грузовом судне Beata у северных берегов Турции в Черном море.

Капитан корабля числится пропавшим без вести, его поиском занимаются спасательные службы.

Принадлежащий мальтийской компании сухогруз направлялся в порт Трабзона под флагом Панамы для загрузки углём. В экипаже были 14 граждан Египта (в том числе капитан), а также албанец, грузин и украинец.

В результате инцидента, который произошел в 7 милях от Бозбуруна, что в провинции Синоп на черноморском побережье Турции, пострадали 16 человек из 17 находившихся на борту, все они госпитализированы в больницы Бурсы, Самсуна и Анкары.

Известны имена всех египтян, с которыми работает консул, но данные иностранных моряков не раскрываются.

Пропавший капитан из Верхнего Египта, родился в 1984 году. В его послужном списке 61 успешный рейс.

