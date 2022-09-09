Корабль Военно-морские сил (ВМС) Румынии попал на дрейфующую мину в Черном море, которую пытался обезвредить в плохую погоду.

Об этом сообщил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в своем Телеграм-канале, в пятницу, 9 сентября.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Плавучесть корабля не нарушена.

Братчук добавил, что после 24 февраля Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили 28 мин в западных водах Чорного моря.

Ранее мы писали, что в Одесской области обнаружили и обезвредили российскую дрейфующую мину. Власти Одесской области призывали местных жителей и гостей не посещать пляжи и не купаться в Черном море из-за минной опасности.

Также сообщалось, что под Харьковом комбайн наехал на противотанковую мину.

Война в Украине продолжается уже 198-й день. "Страна" следит за происходящим 9 сентября в обновляемом материале. В нем мы собрали все главные новости дня.

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